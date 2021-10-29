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    Hubble Uzay Teleskobu alarm veriyor: Güvenli moda alındı

    Hubble Uzay Teleskobunda yaşanan bir sorun nedeniyle gözlemler durdu ve teleskop güvenli moda alındı.
    • Haber Merkezi
    • 29.10.2021 - 16:49
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    Hubble Uzay Teleskobu alarm veriyor: Güvenli moda alındı

    1990 yılında uzay mekiği Discovery tarafından Dünya etrafındaki yörüngesine taşınan ve o zamandan bu yana birçok bilimsel araştırmada kullanılan Hubble Uzay Teleskobu, artık alarm vermeye başladı.

    30 yıldır gökyüzünde olan Hubble, daha önce de birçok kez arızalandı. Örneğin henüz geçtiğimiz mart ayında yaşanan yazılım sorunu, teleskobun güvenli moda girmesine neden oldu. Ancak bir hafta içinde sorunu çözen NASA, teleskobu yeniden aktif etmişti

    BİR KEZ DAHA ARIZA VERDİ

    NASA, Twitter'da yaptığı açıklamada, Hubble'ın bilim araçlarının dahili uzay aracı iletişimiyle senkronizasyon sorunları yaşadığını ve teleskobun güvenli moda alındığını söyledi. Ekip, arızanın nedenini araştırırken, bilim gözlemleri geçici olarak askıya alındı.

    HUBBLE

    Hubble, yörünge içi servis için tasarlanmış ilk teleskop olma özelliğini taşıyor. Astronotlar, sorunları çözmek ve eski parçaları değiştirmek için şimdiye kadar 5 kez Hubble'ı ziyaret etti.

    Astronotlar, eskiyen parçaları bu şekilde değiştirerek veya geliştirerek, Hubble'a ömrü boyunca yeni yetenekler kazandırdı. Bu nedenle teleskop, fırlatılmasından 30 yıl sonra bile hala çığır açan keşifler yapıyor.

    HUBBLE

    JAMES WEBB, HUBBLE'IN YERİNİ ALACAK

    Artık emekliye ayrılması beklenen Hubble’ın yerine; NASA’nın, Avrupa ve Kanada uzay ajansları ile geliştirdiği yeni nesil James Webb Uzay Teleskobu kasım ayında fırlatılacak.

    James Webb Uzay Teleskobu, Hubble'ınkinden yaklaşık 15 kat daha büyük bir görüş alanına sahip olacak.

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