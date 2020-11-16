Hubble Uzay Teleskobu, çarpışma öncesi iki dev galaksiyi görüntüledi

Hubble Uzay Teleskobu, 81 milyon ışık yılı uzaklıktaki iki dev galaksiyi, çarpışmadan önce görüntülemeyi başardı.

İsmini Amerikalı astronom Edwin Hubble'dan alan ve 1990 yılında Uzay Mekiği Discovery tarafından Dünya etrafındaki yörüngesine taşınan Hubble Uzay Teleskobu, evrenin derinliklerini mercek altına almaya devam ediyor.

Hubble, 81 milyon ışık yılı uzaklıkta yer alan Arp 283 isimli bir galaksi sistemini görüntüledi.

Sistemde yer alan NGC 2798 ve NGC 2799 isimli iki farklı galaksi, dev kütleçekim kuvvetinin etkisiyle birbirlerine yaklaşıyor. Ayrıca soldaki galaksinin bu kuvvetin etkisiyle bozulmaya uğradığı da görülebiliyor.

1 MİLYAR YIL SONRA ÇARPIŞACAKLAR

Devasa kütleçekim kuvvetlerinin etkisiyle birbirlerini çeken galaksiler, çarpışarak tek bir galaksi haline geliyor. Yukarıdaki görselde yer alan iki galaksinin de yaklaşık 1 milyar yıl sonra çarpışacağı tahmin ediliyor.