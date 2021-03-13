Hubble Uzay Teleskobu, Dünya'ya benzer yeni bir öte gezegen görüntüledi

Hubble Uzay Teleskobu, oldukça uzak bir yıldızın yörüngesinde dönen ve yeni atmosfer oluşturan bir öte gezegeni görüntülemeyi başardı.

1990 yılında STS-31 görevi esnasında uzay mekiği Discovery tarafından Dünya etrafındaki yörüngesine taşınan ve o zamandan bu yana birçok bilimsel araştırmada kullanılan Hubble Uzay Teleskobu, yeni öte gezegenler keşfetmeye devam ediyor.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) internet sitesindeki habere göre Hubble, "GJ 1132 b" ismi verilen öte gezegeni görüntüledi.

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Gök bilimciler, öte gezegenin Dünya ile benzer bir yoğunluğa, boyuta ve yaşa sahip olduğunu düşündüklerini belirtti.

Hubble verilerini inceleyen gök bilimciler, gezegende volkanik bir aktivitenin olduğunu ifade ederek, asıl atmosferin gezegenin erimiş magma tabakası tarafından emildiğini ve yeni bir atmosferin volkan tarafından yavaş yavaş serbest bırakıldığını kaydetti.

Bilim insanları, oluşan yeni atmosferin hidrojen, hidrojen siyanür, metan ve amonyak bakımından zengin olduğuna işaret etti.

NASA'nın, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü (STScl) ile ortaklaşa geliştirdiği Hubble Uzay Teleskobu, 1990'dan bu yana dünya yörüngesinde uzay gözlemler yapıyor.