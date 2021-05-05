Hubble Uzay Teleskobu, en genç öte gezegeni keşfetti

Hubble Uzay Teleskobu, şimdiye kadar gözlemlediği en genç öte gezegeni tespit etti. Dünya'dan 379 ışık yılı uzaklıkta bulunan gezegen, hala büyüme evresinde.

1990 yılında uzay mekiği Discovery tarafından Dünya etrafındaki yörüngesine taşınan ve o zamandan bu yana birçok bilimsel araştırmada kullanılan Hubble Uzay Teleskobu, yeni öte gezegenler keşfetmeye devam ediyor.

Hubble, şimdiye kadar gözlemlediği en genç öte gezegeni tespit etti. Dünya'dan 379 ışıkyılı uzaklıkta bulunan gezegenin hala büyüme aşamasında olduğu ortaya çıktı.

Gezegenler, yıldızların çevresindeki toz ve gaz tabakasından oluşuyor; bu tabaka yoğunlaşarak yavaşça "top" şeklindeki gezegenlere dönüşüyor.

Hubble'ın tespit ettiği gezegen de Erboğa (Centaurus) takım yıldızının uzak bir noktasında yoğunlaşmaya devam ediyor.

5 MİLYON YAŞINDA

PDS 70b diye adlandırılan genç gezegenin "sadece" 5 milyon yaşında olduğu ifade edildi.

Şu anda Jüpiter kadar büyük boyutlara ulaşmış gezegen, yörüngesinde döndüğü genç yıldızdan kütle toplamaya ve büyümeye devam ediyor. Ancak araştırmacılara göre PDS 70b, oluşum sürecinin sonuna yaklaştı.

Araştırma ekibinden Yifan Zhou, "Bu sistem çok heyecan verici çünkü bir gezegenin oluşumuna tanık olabiliyoruz. Bu, Hubble'ın doğrudan görüntülediği en genç gezegen." diye konuştu.

Fırlatıldığı günden bu yana yaklaşık 48 bin gök cismini gözlemleyen Hubble, kısa süre önce 31. yaşını kutlamıştı.

Önümüzdeki aylarda emekliye ayrılacak ve yerini James Webb Uzay Teleskobu'na bırakacak Hubble, bilim dünyasına yaptığı katkılarıyla hatırlanacak.