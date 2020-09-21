Hubble Uzay Teleskobu, Jüpiter'deki dev kırmızı lekeyi gösteren en net fotoğraflarından birini çekti

Hubble Uzay Teleskobu, Jüpiter'deki dev fırtınanın oluşturduğu kırmızı lekeyi gösteren en net görüntülerden birini yakalamayı başardı.

İsmini Amerikalı astronom Edwin Hubble'dan alan ve 1990 yılında Uzay Mekiği Discovery tarafından Dünya etrafındaki yörüngesine taşınan Hubble Uzay Teleskobu, harika fotoğraflar çekmeye devam ediyor.

2021 yılında fırlatılacak olan James Webb Uzay Teleskobu'nun göreve başlamasıyla görevi sona erecek Hubble, şimdiye kadar yakaladığı en iyi Jüpiter karesinden birini elde etti.

Fotoğrafta; Jüpiter'in dev kırmızı lekesiyle, ondan biraz daha küçük beyaz lekesi çarpıcı bir netlikte görülüyor.





KIRMIZI LEKE HALA OLDUKÇA BÜYÜK

Daha önceki araştırmalar, kırmızı lekeyi meydana getiren fırtınanın son demlerini yaşadığını ve ortadan kaybolabileceğini gösteriyordu. Ancak bilim insanları, bu lekenin hala Dünya'yı yutacak bir büyüklüğe sahip olduğunu ve küçülme hızının yavaşladığını söylüyor.

Fotoğrafta ayrıca, bilim dünyası için yeni olan bir fırtına ve dev gaz fırtınaları da yer alıyor. Yeni fırtına gezegenin sağ üst köşesinde, damla benzeri bir şekilde karşımıza çıkıyor.

Fotoğrafın sol arka planındaki gök cismi ise Jüpiter'in uydusu Europa. Europa’nın buzla kaplı yüzeyinin altında saklanan okyanusları, dünya dışı yaşamın keşfi için en güçlü adaylardan biri olarak düşünülüyor.