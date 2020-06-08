Hubble Uzay Teleskobu, kozmik kar tanelerini görüntüledi

NASA'nın Hubble teleskobu, Samanyolu galaksisinde kar tanelerini andıran yıldızlara sahip küresel yıldız kümesi NGC 6441'in fotoğrafını çekti.

1990 yılında STS-31 görevi esnasında uzay mekiği Discovery tarafından Dünya etrafındaki yörüngesine taşınan ve o zamandan bu yana birçok bilimsel araştırmada kullanılan Hubble Uzay Teleskobu, Samanyolu galaksisinde kar tanelerini andıran yıldızlara sahip küresel yıldız kümesi NGC 6441'i görüntüledi.

Samanyolu'nun merkezinden 13 bin ışık yılı uzaktaki NGC 6441 küresel yıldız kümesindeki yıldızların toplam kütlesi, Güneş'in kütlesinin yaklaşık 1,6 milyon katı.

NGC 6441 küresel yıldız kümesi ayrıca JaFu 2 adlı gezegenimsi bulutsuya da ev sahipliği yapıyor. Adının aksine gezegenlerle pek alakası olmayan gezegenimsi bulutsular, aslında orta ölçekli kütleye sahip yıldızların geçirdiği bir dönem. Bu dönem birkaç on bin yılda sona eriyor.

Küresel yıldız kümeleri bir galakside ilk ortaya çıkan yıldızlardan bazılarına ev sahipliği yapıyor ve kökenleriyle geçirdikleri değişimler gök bilimcilerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

Hubble, uzay gözlemine başladığı 1990'dan bu yana çektiği görüntülerle gök bilimine önemli katkılarda bulunurken, teleskop vasıtasıyla elde edilen veriler kullanılarak geçen yıl yaklaşık bin makale yayınlanmıştı.