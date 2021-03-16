Hubble Uzay Teleskobu, ölen bir galaksiyi fotoğrafladı

Avrupa Uzay Ajansı, Hubble Uzay Teleskobu'nu kullanarak ölmekte olan bir galaksinin etkileyici bir görüntüsünü yakaladı.

İsmini Amerikalı astronom Edwin Hubble'dan alan ve 1990 yılında Uzay Mekiği Discovery tarafından Dünya etrafındaki yörüngesine taşınan Hubble Uzay Teleskobu, etkileyici keşifler yapmaya devam ediyor.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Hubble Uzay Teleskobu'nu kullanarak ölmekte olan bir galaksinin harika bir görüntüsünü yakaladı.

Bildiğiniz gibi galaksilerin etrafında dev spiraller yer alır. Ancak yeni fotoğraflanan NGC 1947 adı verilen galaksi, etrafındaki gaz ve tozun neredeyse tamamını kaybetti ve kozmik bir bulut parçası gibi kaldı.

Ancak fotoğrafa dikkatli baktığınızda, galaksinin etrafındaki dev spirallerin kalıntılarını hala görebilirsiniz.

ÖLMEYE ÇOK YAKIN

Öte yandan, yeni yıldızlar oluşturacak malzeme olmadan galaksinin çok daha uzun süre hayatta kalması pek mümkün görünmüyor. Kısacası NGC 1947, zamanla tamamen yok olacak.

Avrupa Uzay Ajansı, neredeyse 40 milyon ışık yılı uzaklıkta uzayda süzülen NGC 1947'nin yaklaşık 200 yıl önce keşfedildiğini ve yalnızca güney yarım küreden, Dorado takım yıldızında görülebildiğini belirtti.