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    Hubble, uzayın 'anahtar deliğini' görüntüledi

    Hubble Uzay Teleskobu, uzayın karanlığındaki dev kozmik "anahtar deliğini" ortaya çıkardı.
    • Haber Merkezi
    • 26.10.2022 - 10:16
    • Güncelleme : 26.10.2022 - 10:38
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    Hubble, uzayın 'anahtar deliğini' görüntüledi

    1990 yılında uzay mekiği Discovery tarafından Dünya etrafındaki yörüngesine taşınan ve artık yerini James Webb'e bırakacak Hubble Uzay Teleskobu, 32. yılını kutluyor.

    NASA ve Avrupa Uzay Ajansı tarafından kullanılan Hubble Uzay Teleskobu; binlerce galaksinin, yıldızın, gezegenin ve diğer gök cisimlerinin varlığını doğruladı.

    Kozmik anahtar deliğini fotoğrafladı

    Hubble Uzay Teleskobu, uzayın karanlığındaki dev kozmik "anahtar deliğini" ortaya çıkardı.

    Teleskop, Orion takımyıldızında yaklaşık 1350 ışık yılı uzaklıkta yer alan ve "yansıma nebulası" diye adlandırılan oluşumun bir görüntüsünü elde etti.

    nebula

    V380 Orionis diye bilinen genç yıldız, dumanlı bir odadaki lamba gibi davranarak etrafında kıvrılan gaz ve toz bulutlarını aydınlatıyor.

    Görüntünün merkezinde, karanlık bir odaya açılan bir anahtar deliği gibi görünen mürekkep karası bir bölge var.

    Avrupa Uzay Ajansı'na göre, bilim insanları nebuladaki anahtar deliği boşluğunun kökenini henüz anlamış değil.


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