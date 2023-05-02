Hubble'dan harika fotoğraf: Yıldız oluşum bölgesi görüntülendi Hubble Uzay Teleskobu'nun 33. yıl dönümü, yıldız oluşum bölgesi fotoğrafıyla kutlandı.

ensonhaber.com

1990 yılında uzay mekiği Discovery tarafından Dünya etrafındaki yörüngesine taşınan ve artık yerini James Webb'e bırakacak Hubble Uzay Teleskobu, 32. yılını kutluyor.

NASA ve Avrupa Uzay Ajansı tarafından kullanılan Hubble Uzay Teleskobu; binlerce galaksinin, yıldızın, gezegenin ve diğer gök cisimlerinin varlığını doğruladı.

Hubble, yıldız oluşum bölgesini görüntüledi

Hubble Uzay Teleskobu'nun 33. yıl dönümü, yıldız oluşum bölgesi fotoğrafıyla kutlandı.

NGC 1333, Dünya'dan 960 ışık yılı uzaktaki Perseus moleküler bulutunda yer alıyor. Bir yansı bulutsusu olan NGC 1333, çok sayıda yeni oluşan yıldıza ev sahipliği yapıyor.

Görüntünün, kara bulutun içindeki yüzlerce yeni oluşan yıldızın karıştırıp etrafa savurduğu parlak gazlar ve kapkara tozlardan meydana gelmiş "köpüren bir kazanı" gösterdiği ifade edildi.

Yıldız oluşturan ateş fırtınasının büyük kısmının fotoğrafın alt kısmındaki bulutun arkasında gizli olduğu da vurgulandı.