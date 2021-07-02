Hyundai: 2020'lerin sonunda şehirlerde uçan arabalar kullanılacak

Hyundai Avrupa CEO'su Michael Cole, 2020'lerin sonlarına kadar şehirlerde uçan arabaların kullanılacağını söyledi.

Son zamanlarda birçok şirket, kendi uçan arabalarını geliştirmek ve gelecekte kullanabilmek için çalışmalar yürütüyor. Trafik derdini tamamen ortadan kaldırmayı amaçlayan bu taşıtların, önümüzdeki yıllarda tamamen hayatımıza girmesi bekleniyor.

Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai'nin Avrupa operasyonlarının başkanı ve CEO'su Michael Cole, trafik tıkanıklıklarını ve salımları azaltacağını umduğu uçan araba teknolojisinin, geleceğin bir parçası olduğunu söyledi.

"ŞEHİRLER İÇİN BÜYÜK FIRSAT

Motor Üreticileri ve Satıcıları Derneği tarafından düzenlenen bir konferansta konuşan Cole, özellikle 2025 yılından sonra uçan arabaların şehirlerde kullanılacağını ve bunun büyük bir fırsat olacağını vurguladı.

Ocak ayında, uçan arabalar ve teslimat drone'ları için dünyanın ilk işlevsel havalimanının bu yıl içinde Coventry'de açılacağı açıklanmıştı.

Air One adlı sıfır salınımlı havalimanı, o zamandan beri Hyundai tarafından karşılanan 1,2 milyon sterlinlik (yaklaşık 15 milyon TL) bir devlet hibesi almıştı.

Havalimanı kasımda açıldığında, Britanya'da geliştirilen büyük kargo drone'larının test uçuşlarına ev sahipliği yapacak. Ancak insanlı ticari uçuşlar için henüz oldukça erken.

Öte yandan Hyundai, Ocak 2020'de Las Vegas'taki CES teknoloji fuarında dikey kalkış ve iniş yapabilen elektrikli hava taşıtı prototipini tanıtmıştı.