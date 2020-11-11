Hyundai, ABD'li robot şirketi Boston Dynamics'i satın alabilir

Softbank, başarılarıyla ses getiren girişim Boston Dynamics'i Hyundai'ye satmak için görüşmelere başladı.

Dinamik robot ve yazılımların tasarım ve inşasında uzmanlaşmış bir mühendislik şirketi olan ABD’li Boston Dynamics, özellikle robot köpeği Spot ile oldukça ses getirmeyi başarmıştı.

Ancak şirket, son zamanlarda çatı şirket sorunlarıyla boğuşmaya başladı. İlk olarak 90'lı yıllarda MIT bünyesinde faaliyetlerine başlayan Boston Dynamics, mali sorunlar nedeniyle 2013 yılında Google'a katılmıştı.

Daha sonra ise Google ile çeşitli sorunlar yaşayan şirket, 2017 yılında Softbank tarafından satın alınmıştı.





YENİDEN SATILABİLİR

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle mali sıkıntılar yaşayan Softbank, Boston Dynamics'i elden çıkarmayı planlıyor.

Gelen bilgilere göre şirket, satın alma görüşmeleri ile Hyundai ile yakın temas halinde. Ayrıca Hyundai'nin Boston Dynamics için 1 milyar doları gözden çıkardığı belirtiliyor.

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