Hyundai, Kia ve Genesis modelleri NVIDIA'nın yazılımlarını kullanacak

NVIDIA, 2022 yılından itibaren tüm Hyundai, Kia ve Genesis modellerine bilgi eğlence sistemi sağlayacak.

Ürettiği grafik kartlarıyla bilgisayarlara güç veren NVIDIA, son zamanlarda üzerine yoğunlaştığı yapay zeka teknolojileriyle otomobil üreticilerinin de dikkatini çekmeye başladı.

Hyundai ve Kia grubu ile el sıkışan NVIDIA, 2022 yılından itibaren tüm Hyundai, Kia ve Genesis modellerine bilgi eğlence sistemi sağlayacak. Nvidia Drive adı verilen bu sistem, donanımsal ve yazılımsal destek sunacak.

Ses, video, navigasyon ve çeşitli bağlanılabilirlik seçenekleri sunan Nvidia Drive, aynı zamanda gelişmiş yapay zeka sistemleri ile birlikte araçları birbirlerine bağlıyor.

Sistem ayrıca modellerin uzaktan güncelleme alabilmesine de olanak sağlayacak.

Yeni Genesis GV80 ve G80'in şimdiden Nvidia Drive sistemine sahip olduğunu hatırlatmakta da fayda var. İki marka aynı zamanda 2021 yılında oldukça gelişmiş bir dijital kokpit sistemini gözler önüne serecek.

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