Hyundai robotlara 400 milyon dolar yatırım yapacak

Hyundai robotlara 400 milyon dolar yatırım yapacak

Hyundai ve Boston Dynamics, Boston Dynamics'in kurucusu Marc Raibert tarafından yönetilecek yeni enstitüye 400 milyon dolardan fazla yatırım yapacağını duyurdu.

Mühendislik ve robot şirketi olan ABD’li Boston Dynamics, özellikle robot köpeği Spot ile oldukça ses getirmeyi başarmıştı.

MIT bünyesinde faaliyetlerine başlayan Boston Dynamics, mali sorunlar nedeniyle 2020 yılında 921 milyon dolara Hyundai'ye satılmıştı.

Robotlara 400 milyon dolar yatırım

AA'da yer alan habere göre, Hyundai Motor Grubu ve Boston Dynamics tarafından yepyeni bir yatırıma imza atıldı.

Grup tarafından yönetilecek olan enstitü, bilişsel ve atletik yapay zeka (AI) kadar organik donanım tasarımının teknik alanlarındaki kaynaklarına 400 milyon dolardan fazla yatırım yapacak.

Enstitü, yapay zeka ve robotik araştırmaları ile ilgili yazılım ve donanım mühendisliğinde de etkinliğini artıracak.

Bu tip endüstri odaklı alanlarda yetenekli kişileri işe almanın yanı sıra üniversiteler ve kurumsal araştırma laboratuvarlarıyla da ortak çalışılacak.

Araştırmaya öncelik veren enstitü, gelişmiş robotların yaygınlaşması için çalışacak. Yapay zeka, robotik, bilgi işlem, makine öğrenimi ve mühendislik alanlarındaki seçkin mühendisler, robotlar için daha fazla teknoloji odaklı hareket edecek.

Enstitü, Amerika Massachusetts'teki Kendall Square araştırma merkezinde yer alacak. Yapay zeka ve robotik araştırmacılarıyla beraber yazılım ve donanım mühendislerini de işe alarak teknoloji alanında yeni istihdam fırsatları da yaratacak.

Boston Dynamics Direktörü Marc Raibert, hedeflerinin daha akıllı, daha çevik, daha algısal ve daha gelişmiş robotlar ve akıllı makineler yaratmak olduğunu ifade etti.

Raibert, "Enstitünün yapısı, teknoloji alanındaki temel çözümlerden yararlanarak sorunsuz çalışan robotlar üretmek üzerine kurulu. İnsanlığa gelecekte daha faydalı olabilmek adına sınırları zorlamaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.