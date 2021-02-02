Hyundai yöneticileri, Apple ile ortak üretime sıcak bakmıyor

Hyundai ile Apple, ortak olarak sürücüsüz elektrikli araç üretimi için görüşme halinde. Ancak Hyundai'nin bu duruma pek sıcak bakmadığı söyleniyor.

Apple'ın, yıllardır üzerinde çalıştığı sürücüsüz araç projesi ile ilgili son zamanlarda yeni gelişmeler yaşanıyor.

Geçtiğimiz haftalarda Reuters'a konuşan kaynaklara göre Apple, 2024 yılında kendi sürücüsüz otomobiliyle karşımıza çıkacak.

HYUNDAI İLE APPLE ORTAKLIĞI

Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai'den yapılan açıklamada, iki şirketin şu anda görüştüğü, ancak görüşmelerin henüz başlangıç aşamasında olduğu bilgisine yer verilmişti. Ancak gelen bilgilere göre marka, Apple ile ortak olmaya pek de sıcak bakmıyor.

HYUNDAI DURUMDAN RAHATSIZ

Kaynaklar, Hyundai ve Apple’ın 2018 yılından bu yana görüşme halinde olduğunu iddia ediyor. Ancak gelen bilgilere göre, şimdiye kadar yalnızca kendi markaları için üretim yapan Hyundai, Apple ile ortak araç geliştirmeye pek yanaşmak istemiyor.

Üstelik başkası için araç yönetme konseptini şimdiye kadar hiç benimsemeyen Hyundai'nin yöneticileri de durumdan oldukça tedirgin. Yöneticiler, Apple ile birleşmenin Hyundai markasının imajını nasıl etkileyeceği konusunda kararsız.

APPLE, ÜRETİMİ ABD'DE YAPTIRMAK İSTİYOR

İki marka arasındaki diğer bir pürüz ise Apple’ın üretimi ABD’de yaptırmak istemesi. Yöneticiler, bu durumda elektrikli araç alanında hızlı gelişmelere imza atan ve ABD’de üretim yapan Kia’nın devreye girebileceğini düşünüyor.