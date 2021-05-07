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    IBM, dünyanın ilk 2 nanometrelik işlemcisini üretti

    Dünyanın en büyük bilişim şirketlerinden IBM, 2 nanometrelik mimariye sahip ilk çipi ürettiğini açıkladı. Böylece akıllı telefonlardaki pil ömrü 4 güne kadar çıkabilecek.
    • Haber Merkezi
    • 07.05.2021 - 09:47
    • Güncelleme : 07.05.2021 - 13:21
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    IBM, dünyanın ilk 2 nanometrelik işlemcisini üretti

    İşlemcilerdeki transistörlerin arasındaki mesafe, ilerleyen teknoloji sayesinde nanometrelere kadar indirildi. Nanometre bir metrenin milyarda birine deniyor.

    Günümüzde elektronik ürünlerde kullanılan en yeni işlemcilerde transistörler arasındaki boşluk 7 nanometre seviyesinde.

    Dünyanın en büyük bilişim şirketlerinden IBM, 2 nanometrelik mimariye sahip ilk çipi ürettiğini duyurdu.

    YÜZDE 75 DAHA AZ ENERJİ TÜKETİYOR

    ABD merkezli IBM, 2 nanometrelik işlemcilerin mevcut işlemcilerden yüzde 45 daha yüksek performansa sahip olacağını ve onlara kıyasla yüzde 75 daha az enerji tüketeceğini söylüyor.

    ŞARJ ÖMRÜ 4 GÜNE ÇIKACAK

    Şirket, yeni işlemcilerle cep telefonlarının enerji tüketiminin dörtte birine ineceğini ve böylece günümüzde çoğu telefonda bir gün civarında olan pil ömrünün dört güne çıkabileceğini belirtiyor.

    IBM, dünyanın ilk 2 nanometrelik işlemcisini üretti #1

    IBM, yeni teknoloji sayesinde tırnak büyüklüğündeki bir çipe 50 milyon transistör sığdırılabileceğini söylüyor. 2017'de üretilen 5 nanometrelik işlemcilerde bu sayı 30 milyondu.

    Piyasadaki 7 nanometrelik işlemcileri ilk olarak 2015'te Intel icat etmiş, AMD'nin bu teknolojiyle üretilmiş Ryzen işlemcilerini tüketicilere ulaştırması 2019'u bulmuştu.

    Bu nedenle 2 nanometre mimaride üretilen yeni çiplerin tüketicilerle buluşması birkaç yıl sürebilir.

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