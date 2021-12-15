Euro
16.5792
2.26%
Dolar
14.7214
2.26%
Altın
836.57
2.07%
Borsa
2.174
0.77%
Bitcoin
705.259
2.64%
BTXN Coin
40.01
-2.41%
6ºC
İstanbul
Hafif yağmur 6 C

    IBM ve Samsung: 1 haftalık şarj ömrüne sahip telefonlar geliyor

    IBM ve Samsung, yeni çip tasarımları sayesinde akıllı telefonlarda bir haftalık pil ömrü sunabileceklerini söylüyor.
    • Haber Merkezi
    • 15.12.2021 - 15:25
    • Güncelleme : 15.12.2021 - 16:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    IBM ve Samsung: 1 haftalık şarj ömrüne sahip telefonlar geliyor

    IBM ve Samsung, yarı iletken tasarımındaki en son ilerlemelerini duyurdu. İki şirket, transistörleri bir çip üzerinde yatay yerine dikey olarak yerleştirmenin bir yolunu buldu.

    Yeni Dikey Aktarım Alan Etkili Transistörler (VTFET) ismi verilen bu tasarım, günümüz işlemcilerine kıyasla işlemcilerin içerisine daha fazla transistör yerleştirilmesine izin veriyor.

    Bu tasarımla birlikte, transistörler dikey olarak istiflenecek ve şu anda çoğu çipte kullanılan yan yana yatay düzen yerine, akım transistörler arasında yukarı ve aşağı akabilecek.

    İKİ KAT DAHA İYİ PERFORMANS

    IBM ve Samsung, yeni tasarımın performansta iki kat iyileştirme ve enerji kullanımında yüzde 85 azalma sağlayacağını iddia ediyor.

    IBM ve Samsung: 1 haftalık şarj ömrüne sahip telefonlar geliyor #1

    ŞARJ ÖMRÜ 1 HAFTAYI AŞABİLİR

    Her ne kadar bu teknoloji yakın bir zamanda kullanıma sunulmayacak olsa da IBM ve Samsung, yeni tasarım sayesinde yongalara daha fazla transistör sığdırarak, akıllı telefonların şarj ömürlerinin 1 haftayı aşabileceğini iddia ediyor.

    Tüm bu veriler kulağa oldukça heyecan verici gelse de her iki şirket, bu teknolojinin ne zaman ticarileştirileceğine dair bir açıklama yapmadı.

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir