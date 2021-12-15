IBM ve Samsung: 1 haftalık şarj ömrüne sahip telefonlar geliyor

IBM ve Samsung, yeni çip tasarımları sayesinde akıllı telefonlarda bir haftalık pil ömrü sunabileceklerini söylüyor.

IBM ve Samsung, yarı iletken tasarımındaki en son ilerlemelerini duyurdu. İki şirket, transistörleri bir çip üzerinde yatay yerine dikey olarak yerleştirmenin bir yolunu buldu.

Yeni Dikey Aktarım Alan Etkili Transistörler (VTFET) ismi verilen bu tasarım, günümüz işlemcilerine kıyasla işlemcilerin içerisine daha fazla transistör yerleştirilmesine izin veriyor.

Bu tasarımla birlikte, transistörler dikey olarak istiflenecek ve şu anda çoğu çipte kullanılan yan yana yatay düzen yerine, akım transistörler arasında yukarı ve aşağı akabilecek.

İKİ KAT DAHA İYİ PERFORMANS

IBM ve Samsung, yeni tasarımın performansta iki kat iyileştirme ve enerji kullanımında yüzde 85 azalma sağlayacağını iddia ediyor.





ŞARJ ÖMRÜ 1 HAFTAYI AŞABİLİR

Her ne kadar bu teknoloji yakın bir zamanda kullanıma sunulmayacak olsa da IBM ve Samsung, yeni tasarım sayesinde yongalara daha fazla transistör sığdırarak, akıllı telefonların şarj ömürlerinin 1 haftayı aşabileceğini iddia ediyor.

Tüm bu veriler kulağa oldukça heyecan verici gelse de her iki şirket, bu teknolojinin ne zaman ticarileştirileceğine dair bir açıklama yapmadı.