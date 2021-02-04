IBM, yüz kat hızlı süper bilgisayar geliştirdi

IBM, konvansiyonel yöntemler ile aylar sürecek işlemleri birkaç saat içinde gerçekleştirebilen ve 100 kat daha hızlı olan süper bilgisayar geliştirdiğini açıkladı.

Son dönemde pek çok teknoloji şirketinin hedefinde olan kuantum üstünlüğüne sahip bilgisayar üretme yarışı, IBM ile yeniden hız kazandı.



IBM; Google, Microsoft, Intel ve Amazon gibi sektörün önde gelen şirketlerinin yer aldığı yarışta yeni bir gelişme yaşandı.

IBM, konvansiyonel yöntemler ile aylar sürecek işlemleri birkaç saat içinde gerçekleştirebilen süper bilgisayar geliştirdiklerini açıkladı.

Klasik ve kuantum hesaplamayı birlikte yürüten bir yol bulduklarını belirten şirket, ‘Qiskit’ adını verdikleri bu yöntem sayesinde işlemlerin 100 kat daha hızlı bir şekilde yapılabildiğini duyurdu.

Kendi başına daha fazla devrenin "çok daha hızlı" bir hızda çalışmasına izin veren ve Qiskit, kuantum programlarını saklayabiliyor ve bu sayede diğer kullanıcılar da bunları çalıştırabiliyor.

ÇİN: KUANTUM ÜSTÜNLÜĞÜNE BİZ ULAŞTIK

Geçtiğimiz yıl aralık ayında Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde görev alan araştırmacılar, kuantum üstünlüğüne ulaştıklarını duyurmuştu.

Ayrıca Google, 2019 yılında mevcut en hızlı süper bilgisayarların 10 bin yılda yapacağı işlemleri 200 saniyede bitiren ve kuantum üstünlüğüne sahip bilgisayar yaptıklarını duyurmuştu.

Google ile bu alanda kıyasıya bir rekabet içinde olan IBM ise, Google'ın hesaplamasında bir hata bulunduğunu söyleyerek açıklamayı yalanlamıştı.

KATKISI ÇOK BÜYÜK

Uzmanlar, kuantum bilgisayarların geliştirilmesinin çeşitli endüstrilere muazzam avantajlar getireceğini söylüyor. Çünkü bu süper hızlı bilgisayarlar, günümüz bilgisayarlarının baş edemeyeceği çok karmaşık hesaplamaların üstesinden rahatlıkla gelebiliyor.

Örneğin; büyük tıbbi veri kümelerini analiz etmek, daha doğru teşhisler sağlayabilir ve daha verimli ilaç geliştirmeyi kolaylaştırabilir. Kuantum bilgisayarlar, ayrıca kimyasal reaksiyonlar için en uygun konfigürasyonu bulmaya, hava tahminlerinin doğruluğunu artırmaya, hükümetlerin siber tehditleri daha iyi tahmin etmesine ve bunlara karşı savaşmasına yardımcı olabilir.

YARIŞTAKİ ÜLKE SAYISI ÇOK FAZLA

Kuantum bilgisayar yarışında birçok ülke boy gösteriyor. Örneğin Donald Trump 2018'de, önümüzdeki on yılda kuantum bilgi gelişimi için resmi olarak 1,2 milyar dolarlık bir yasa tasarısı imzalamıştı.

Kanada, Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, Rusya, Japonya ve Güney Kore gibi ülkeler de geleceğin süper bilgisayarlarını araştırmak ve geliştirmek için büyük paralar harcıyor.

Kuantum üstünlüğü, ilk olarak Kaliforniya Teknik Üniversitesi (CalTech) profesörlerinden John Preskill tarafından ortaya atılan bir ifade olarak karşımıza çıkıyor.

Kuantum üstünlüğü, bir kuantum bilgisayarının klasik bilgisayarların pratik anlamda çözemeyeceği bir problemi çözdüğü anda elde edilmiş oluyor.

Konvansiyonel bilgisayarlardaki ikili kodlama sisteminde birimler 0 ve 1 ile ifade ediliyor. 0 ve 1'lerin dizilimi ise kodun oluşmasını sağlıyor. Kuantum bitleri ise 0 ile 1 değerini almanın yanında her iki değeri de temsil edebiliyor.

Başka bir deyişle makineler, dijital veriyi 1'ler ve 0'larla kodlayan geleneksel bitleri, kübit olarak da bilinen kuantum bitleriyle değiştirerek çalışıyor.