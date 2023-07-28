İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan IDEF'23’e ziyaret Savunma sanayindeki ilerlemeye işaret eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “21 yıl önce savunma sanayimizde yerli ve millilik oranı yüzde 20'ydi. Bu rakam yüzde 83'lere geldi. Bu başarının mimarı Sayın Cumhurbaşkanı'mızdır” dedi.

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AA

Dünyanın en büyük ilk 4 savunma sanayisi fuarı arasında yer alan IDEF'23, kapılarını açtı.

Bu yıl 16’ncı kez düzenlenen fuara 55 ülkeden 1.461 firma katılıyor.

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen birçok ürünün ilk kez sergilendiği fuara giden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, stantları gezdi, yetkililerden bilgi aldı.

"Bu başarının mimarı Sayın Cumhurbaşkanı'mızdır"

Görevli personelle fotoğraf çektiren Yerlikaya, daha sonra basın mensuplarına açıklama yaptı.

Yerlikaya, Türkiye'nin savunma sanayinde geldiği noktanın çok büyük bir gurur vesilesi olduğunu vurgulayarak, “21 yıl önce savunma sanayimizde yerli ve millilik oranı yüzde 20’ydi. Bu rakam yüzde 83'lere geldi. Bu başarının mimarı Sayın Cumhurbaşkanı'mızdır.” diye konuştu.

"Büyük beyin fırtınaları oluyor"

İçişleri Bakanlığı’nın bu fuara her yıl düzenli olarak katıldığını dile getiren Yerlikaya, şunları kaydetti:

Hem ihtiyaçlarımızla ilgili teknolojinin geldiği noktaya şahit olmak hem de kara vatanda 783 bin kilometrekarede, 470 bin kilometrekare de sahil güvenliğimizle beraber mavi vatanda huzur ve güvenliğin tesisi için çalışıyoruz. Emniyetimiz hakeza şehirlerde. Dolayısıyla çok farklı iklim, çok farklı coğrafyalarda bizim ihtiyaçlarımızla ilgili kendi fikirlerimiz, üreticiler, bu savunma ile ilgili tüm unsurların tasarımcılarıyla beraber burada gerçekten büyük beyin fırtınaları oluyor. Bunun da nemalarını alıyoruz.

"Dünyada bu noktada en iyisiyiz"

Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün stantlarını gezdiğini ve gördükleriyle iftihar ettiğini belirterek, şunları anlattı:

İçişleri Bakanlığı olarak şehirlerimizde, kırsalda ve mavi vatanda huzur ve güvenin tesisi için varız. En iyi teknolojiyi kullanan, en iyi donanıma sahip, en iyi envantere sahip bir Bakanlığız. Dünyada bu noktada en iyisiyiz. Bakanlık olarak suçları önlemek için varız. Önlenemediyse, suç gerçekleştiyse bir an önce aydınlatıp adalete teslim etmek için varız. Teknoloji baş döndürücü şekilde ilerliyor. Biz de baş döndürücü şekilde bu teknolojiyi takip ediyoruz.

Bakan Yerlikaya’ya ziyaretinde Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu eşlik etti.