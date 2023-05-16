İki dev anlaşmaya yakın! Tesla, çip üretimi için Samsung ile görüştü Tesla ile Samsung CEO'ları, otonom sürüş ve yarı iletkenler hakkında bir toplantı düzenledi. İşte detaylar.

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Tesla CEO'su Elon Musk, kısa süre önce İcra Kurulu Başkanı Lee Jae-yong da dahil olmak üzere birkaç Samsung Electronics yöneticisiyle bir araya geldi.

Teknoloji devi tarafından pazar günü yapılan duyuruya göre toplantı, Samsung'un ABD'deki Ar-Ge laboratuvarlarında gerçekleşti.

Bu, Musk ve Lee arasındaki ilk özel görüşmeydi. Gündemde, otonom sürüş ve yarı iletken üretiminde gelecekteki iş birliği vardı.

Samsung ve Tesla, özellikle otonom araçlar için yarı iletkenler de dahil olmak üzere yeni nesil teknolojilerin geliştirilmesinde daha önce de birlikte çalışmıştı.

Samsung, müşteri sayısını artırıyor

Samsung, ayrıca otomotiv yarı iletken pazarında da ilerleme kaydediyor. Teknoloji devi, Nvidia ve Mobileye gibi sektör liderlerinden siparişler alıyor.

Tesla yöneticileriyle yapılan son toplantı, Samsung'un Tesla'yı müşteri listesine eklemek istediğini gösteriyor.

Ancak, Samsung'un bazı rekabetlere hazırlanması gerekebilir. Geçen yılın sonlarına ait raporlar, dünyanın en büyük çip üreticisi TSMC'nin, Tesla'nın yeni nesil Tam Otomatik Sürüş (FSD) yazılımı için tercih edilen tedarikçi olabileceğini gösteriyordu.

TSMC'nin Tesla'ya 4nm ve 5nm süreçleri kullanılarak üretilen çipler tedarik etmeyi planladığı bildirildi.