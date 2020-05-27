İki farklı galakside kozmik patlamalar keşfedildi

Gök bilimciler, biri Dünya'dan yaklaşık 500 milyon, diğeri 3.4 milyar ışık yılı uzaklıkta yeni sınıf kozmik patlamalar gözlemledi.

Uzayla ilgili çalışmalarına devam eden gök bilimciler, Dünya'dan milyonlarca ışık yılı uzaklıkta yeni kozmik patlamalar ortaya çıkardı.

Biri 2016 yılında, diğeri ise 2018 yılında keşfedilen bu kozmik patlamalar, sırasıyla Dünya'dan 500 milyon ve 3.4 milyar ışık yılı uzaklıkta bulunan iki farklı galakside meydana geldi.

DİĞER PATLAMALARDAN FARKLILAR

Meydana gelen patlamaların, süpernova patlamaları ve gama ışını saçan patlamalarla bazı benzer özellikler taşısalar da ayırt edici niteliklere sahip olduğu ortaya çıktı.





CSS161010 ve ZTF18abvkwla adı verilen patlamaların, ışıksal geçişleri tarayan Catalina Gerçek Zaman Geçiş Gözlemi, Tüm-Gökyüzü Otomatik Süpernova Gözlemi ve Zwicky Geçiş Tesisi tarafından keşfedildiği belirtildi.

YÜKSEK HIZDA MATERYAL FIRLATTI

ZTF18abvkwla'yı inceleyen ekibin lideri Anna Ho, cismin radyo emisyonunun, gama ışını patlaması kadar parlak olduğunu belirtirken, CSS161010 üzerinde çalışan Northwestern Üniversitesi'nden Deanne Coppejans, patlamanın yıldızlar arası boşluğa "umulmadık" miktarda materyali çok yüksek hızda fırlattığını söyledi.

Coppejans'in çalışma arkadaşı Raffaella Margutti de "Neye baktığımızı anlamak, çok olağan dışı olduğundan gözlemler neredeyse iki yılımızı aldı." dedi.