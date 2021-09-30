İki harf için değer mi: Sony ve Huawei "GT" için mahkemelik oldu

İki harf için değer mi: Sony ve Huawei "GT" için mahkemelik oldu

Sony, Watch GT akıllı saat serisi nedeniyle Huawei'ye bir dava daha açtı. Japon şirket, Huawei'nin Gran Turismo kısaltması olan "GT"yi kullanmasını istemiyor.

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, "Watch GT" serisi adı altında birçok akıllı saat piyasaya sürdü. İlk Huawei Watch GT 2018'de, ardından Watch GT2 ise 2019'da piyasaya sürüldü. Watch 3 serisi ise geçtiğimiz haziran ayında tanıtıldı.

Gelen bilgilere göre Sony, Huawei'nin "GT" harflerini kullanmasından oldukça rahatsız. Çünkü bu kısaltma, Sony tarafından PlayStation'a özel olarak yayınlanan popüler yarış oyunu Gran Turismo için kullanılıyor.

SONY'NİN İTİRAZLARI YILLAR ÖNCE BAŞLADI

2015 yılında Huawei, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'ne (EUIPO) GT3 ve GT5 ticari markaları için başvuruda bulunmuştu. 2016'da ise Sony, bu isimlendirmeye itiraz etti, ancak hiçbir sonuç alamadı.

Japon şirket, geçtiğimiz ağustos ayında ise bir dava daha açtı ve 2016'daki aleyhine verilen kararı bozdu. Şimdi ise yetkililer "GT" isimlendirmesi için yeni bir soruşturma daha yapacak.

Görsel: Huawei'nin 2016'da yaptığı patent başvuruları

Genellikle GT7 olarak kısaltılan Gran Turismo 7, gelecek yıl piyasaya sürülecek. Sony, "GT" kısaltmasının bu oyuna ait olduğunu düşünüyor.

Öte yandan Huawei ise bu durumun Sony'ye "GT" kısaltmasını gasp etme hakkı verdiğini düşünmüyor.

Son olarak, bu haftanın başlarında Huawei'nin İngiltere'de GT3, GT5, GT8 ve GT10 ticari markaları için başvuruda bulunduğunu belirtelim. Ancak bu başvurular, Sony'nin itirazları nedeniyle şimdilik beklemede.

Görsel: Huawei'nin İngiltere'de yaptığı patent başvurusu