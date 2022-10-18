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    İki öte gezegende baryum elementine rastlandı

    Bilim insanları, iki öte gezegenin etrafında baryum buldu. Demirden iki buçuk kat daha ağır olan baryum, şimdiye kadar keşfedilen elementlerin en ağırı olarak biliniyor.
    • Haber Merkezi
    • 18.10.2022 - 09:50
    • Güncelleme : 18.10.2022 - 10:20
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    İki öte gezegende baryum elementine rastlandı

    Güneş sistemimizdeki tüm gezegenler Güneş'in etrafında döner. Diğer yıldızların etrafında dönen gezegenlere de öte gezegenler deniyor.

    Öte gezegenler, yörüngesinde döndüğü yıldızların parlak olması nedeniyle teleskoplar tarafından oldukça zor tespit edilebiliyor.

    İki öte gezegende baryum izleri

    Avrupa Güney Gözlemevi'nin (ESO) Çok Büyük Teleskobu'nu (VLT'si) kullanan bilim insanları, iki öte gezegenin etrafında baryum tespit etti.

    Demirden iki buçuk kat daha ağır olan baryum, şimdiye kadar keşfedilen elementlerin en ağırı olmasıyla tanınıyor.

    Araştırmacılar WASP-76b ve WASP-121b adlı gezegenlerin atmosferlerindeki baryumun varlığının gizemini çözmeye çalışıyor.

    baryum

    WASP-76b’deki demir yağmuruna rağmen çalışmanın yazarları, gezegenlerin üst atmosferlerinde demirden 2,5 kat daha ağır olan baryumu keşfettiği için şaşırdı.

    Porto Üniversitesi’nden Olivier Demangeon, “Gezegenlerin yüksek yer çekimi göz önüne alındığında, baryum gibi ağır elementlerin atmosferin alt katmanlarına hızla düşmesini beklerdik.” dedi.

    Araştırmacılar, yüksek irtifalarda baryumun doğal varlığına neyin neden olduğunu belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.


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