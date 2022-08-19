İki Samsung modeli daha Android 12 güncellemesi aldı

Samsung, amiral gemilerinin ardından orta seviye akıllı telefonlarına Android 12 dağıtmaya başladı. Güncellemeyi son alan telefonlar Galaxy A03 ve A12 oldu.

Samsung, geçtiğimiz günlerde Android 12 tabanlı One UI 4.0 güncellemesini Galaxy S21 serisi ve yeni katlanabilir telefonları için yayınlamaya başlamış, ancak sorunlar nedeniyle güncellemeyi geri çekmişti.

Güney Koreli marka, bildirilen sorunları giderdikten sonra güncellemeyi yeniden yayınlamaya başladı.

Geçtiğimiz aylarda 9 modeline Android 12 sunmaya başlayan şirket, iki modeli daha listeye ekledi.

Galaxy A03 ve A12 Android 12'ye kavuştu

Galaxy A ailesinin sevilen üyelerinden olan Galaxy A03 ve Galaxy A12, Android 12 tabanlı One UI 4.1 güncellemesi aldı.

Gelişmiş gece modu, dinamik tema ve gelişmiş güvenlik özellikleri ile gelen güncelleme, şimdilik yalnızca Rusya ve Ukrayna’da yayınlansa da önümüzdeki haftalarda Türkiye dahil, daha çok ülkede kullanıma sunulacak.



