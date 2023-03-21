İki Xiaomi modeli daha MIUI 14 güncellemesine kavuştu Xiaomi, Android 13 tabanlı MIUI 14 desteğini yeni modellerine sunmaya devam ediyor. İşte güncelleme alacak yeni telefonlar.

Xiaomi'nin piyasada bulunan akıllı telefonlarında kullanılan MIUI 13 arayüzü telefonlara dağıtılmaya devam ederken; Çinli şirket, çok yakında yeni sürüm olan MIUI 14 güncellemesini birçok modeline getirecek.

MIUI 14 ile kullanıcılara en akıcı ve en hafif mobil arayüzü sunmak istediklerini söyleyen Xiaomi yöneticisi Jin Fan, ayrıca kullanıcılara daha fazla kişiselleştirme seçeneği sunduklarını da belirtmişti.

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MIUI 14 alacak yeni modeller

Xiaomi, şimdi de Redmi K30 Pro ve Xiaomi Mi 10T Pro için Android 13 tabanlı MIUI 14 güncellemesini kullanıma sundu.

Redmi K30 Pro, küresel pazarda POCO F2 Pro olarak piyasaya sürülürken, Redmi K30S Ultra, Xiaomi Mi 10T Pro olarak karşımıza çıktı.

Android 13, Redmi K30 Pro için MIUI 14.0.5.0.SJDCNXM, Xiaomi Mi 10T Pro içinse MIUI 14.0.3.O.SJKCNXM yapı numarasıyla geliyor.

Bununla birlikte Şubat 2023 güvenlik yamasını beraberinde getiren sürüm, her iki cihaz için yaklaşık 1GB boyuta sahip.

Kademeli olarak dağıtılan yeni güncellemenin çok yakında ülkemize de gelmesi bekleniyor.