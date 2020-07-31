İkinci çeyrekte en çok telefon satan markalar

İkinci çeyrekte en çok telefon satan markalar

Canalys verilerine göre 2020 yılının ikinci çeyreğinde en çok akıllı telefon sevkiyatı gerçekleştiren üreticileri sizler için derledik.

Koronavirüs nedeniyle oldukça zor durumda kalan akıllı telefon üreticileri, birçok ülkedeki satış mağazalarını kapatmak zorunda kalmıştı. Ancak normalleşmenin başladığı ikinci çeyrekte, telefon satışları yeniden toparlanmaya başladı.

EN ÇOK SATAN MARKALAR

Canalys'in raporlarına göre ikinci çeyrekte en çok akıllı telefon sevkiyatı yapan üreticiler belli oldu. Söz konusu rapora göre Çinli Huawei, 2020'nin ikinci çeyreğinde yüzde 5 düşüşle 55.8 milyon telefonu sevkiyatı gerçekleştirirken, Güney Koreli Samsung ise ikinci çeyrekte yüzde 30 düşüşle 53.7 milyon akıllı telefon sevkiyatı yaptı.

Huawei'nin ikinci çeyrekte uluslararası sevkiyatları yüzde 27 azalırken Çin içinde ise aynı dönemde sevkiyatları yüzde 8 oranında arttı.

"SAMSUNG KORONA NEDENİYLE LİDERLİĞİ KAPTIRDI"

Konu ile ilgili açıklama yapan Canalys Analisti Ben Stanton, "Koronavirüs olmasaydı, Huawei Samsung'u geçemezdi." diyerek, Huawei'nin akıllı telefon işini canlandırmak için Çin'in ekonomik toparlanmasından çok iyi faydalandığını söyledi.

Samsung'un Çin'de yüzde 1 oranında bir varlığı olduğunu söyleyen Stanton, şirketin ana pazarlarının Brezilya, Hindistan, ABD ve Avrupa olduğunu belirtti.

HUAWEI'NIN ZİRVEDE KALMASI ZOR

Raporda görüşlerine yer verilen bir diğer Canalys analisti Mo Jia ise, Huawei'nin uzun dönemde liderliğini korumasının zor olduğunun altını çizdi.

Jia, markanın sadece Çin'deki gücünün yeterli olmadığını ve küresel ekonominin tekrar normale dönmeye başladığında markanın zirvede kalmasını zorlaşacağını söyledi.