İkinci el araç satışları, yılın ilk yarısında yüzde 25 düştü

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, yılın ilk yarısındaki ikinci el araç satışlarının yüzde 25,6 azaldığını bildirdi.

Koronavirüs salgını nedeniyle gelen kısıtlamalar ve diğer problemler, ikinci el araç fiyatlarında rekor artışlara neden oldu. Her ne kadar fiyat artışı son birkaç aydır dursa da yıl genelindeki satışlarda düşüş var.

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, ikinci el otomobil sektöründe 2021 yılının ilk yarısını değerlendirdi.

İLK ALTI AYIN BEŞİNDE DÜŞÜŞ VAR

Pandeminin olumsuz etkilerinin ikinci el otomotiv sektöründe de ciddi bir şekilde hissedildiğini ifade eden Erkoç, ikinci el otomobil pazarının yılın ilk 6 ayının 5 ayını düşüşle geçirdiğini bildirdi.

2021 yılının ilk ayından itibaren sektörün durağan bir sürece girdiğini belirten Erkoç, "2020 yılında salgın sebebiyle sıfır araç temininde yaşanan problemler ikinci el araç satışlarının ve fiyatların artmasına sebep olmuştu. Ancak 2021 itibarıyla hem satışlarda hem fiyatlarda bir gerileme söz konusu.

"YÜZDE 25,6 KAYIP VAR"

2020’nin Haziran ayında 773 bin 260 adet olan pazar yüzde 25.6 kayıpla bu yılın Haziran ayında 575 bin 335 adet olarak gerçekleşti. Geçen yılın ilk yarısında 3 milyon 128 bin 945 adet olarak gerçekleşen pazar, bu yılın aynı dönemini 2 milyon 347 bin 440 adetle kapattı." dedi.

"DURGUNLUK DEVAM EDİYOR"

Yıl boyunca sektörün pandemi sürecinde yaşanan ekonomik dalgalanmalar ve sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle olumsuz etkilendiğini, mayıs ayında başlayan normalleşme sürecine rağmen pazarda beklenen artışın yaşanmadığını vurgulayan Erkoç, "Yaşanan belirsizlikler sebebiyle vatandaşlar ihtiyaç ve taleplerini ertelemek durumunda kalmıştı. Normalleşmenin başlaması, havaların ısınması, artan seyahat isteği ve bayram hareketliliğiyle piyasanın canlanması bekleniyordu. Ancak piyasadaki durgunluk devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Piyasanın canlanması için banka kredi faiz oranlarının düşmesinin büyük bir önem arz ettiğinin altını çizen Erkoç, pandemi sebebiyle yaşanan ekonomik sıkıntılardan dolayı vatandaşların alım gücünün düştüğünü, ancak araç maliyetlerinin yükselmeye devam ettiğini hatırlattı.