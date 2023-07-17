İkinci el telefon satışları sıfırları geride bıraktı Gelen zamlarla telefon fiyatları yükselirken, kullanıcılar artık ikinci el telefonları daha çok tercih ediyor.

Son zamanlarda dolar kurunun da etkisi nedeniyle sıfır akıllı telefonlar oldukça zamlandı.

Artık vatandaşlar, fiyatları daha uygun olan ikinci el telefon pazarına yönlenmiş durumda.

Üstelik her yeni çıkan akıllı telefonun artık çok iyi olması ve önemli bir özellik sunmayışı insanları aynı telefonu kullanmaya itiyor.

CSS Insight tarafından yayınlanan son rapora göre, ikinci el sektörü 2023'ün ilk üç ayında 13 milyar doların üzerinde gelir elde etti.

Sıfır telefon satışları düştü

Yeni akıllı telefonların satışları yüzde 2 düştü. Öte yandan, ikinci el pazarında yüzde 14'lük büyüme kaydedildi.

Dünya çapında tüketiciler, 'amiral gemisi' telefonların ikinci el versiyonlarıyla daha çok ilgileniyor.

Avrupa'da ve Amerika'da yeterli sayıda ikinci el cihaz olmadığı için farklı ülkelerdeki telefonlara da yöneliş var.