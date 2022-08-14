İklim değişikliği, bulaşıcı hastalık tehlikesini artırıyor

İklim değişikliği ve doğa felaketleri, bulaşıcı hastalıkları çok daha tehlikeli hale getiriyor.

Küresel ısınma nedeniyle Dünya'nın ortalama sıcaklıkları sürekli olarak artıyor, bunun sonucunda buzullar yavaş yavaş yok oluyor ve Dünya tehlikeye sürükleniyor.

Yeni bir araştırmaya göre, iklim değişikliği Dünya genelinde görülen bQulaşıcı hastalıkların yüzde 58'ini daha da tehlikeli hale getiriyor.

Bilim insanlarının incelediği 375 insan hastalığı arasında 218’inin iklim değişikliğinden etkilendiği ortaya çıktı.

Araştırma sonuçlarına göre, dünya genelinde artan seller, hepatit vakalarının artmasına neden oluyor. Aynı zamanda yükselen sıcaklıklar, sivrisineklerin ömrünü uzatıyor ve hastalıklara davetiye çıkarıyor.

Kuraklıklar ise, hantavirüsünden etkilenen kemirgenlerin yerleşkelere yayılmasına sebep olabiliyor.

İklim değişikliği insan davranışlarını da etkiliyor

Bilim insanları, iklim değişikliği sonucunda insan davranışlarının değiştiğini ve bunun da hastalık riskini artırdığını söylüyor.

Örneğin, sıcak hava dalgaları sırasında insanlar genellikle suda daha fazla vakit geçiriyor ve bu da su yoluyla yayılan hastalıkların artmasına neden olabiliyor.

Donmış virüsler canlanabilir

Bilim insanları donmuş halde bulunan virüslerin, iklim değişikliği ve küresel ısınma nedeniyle yeniden hayata döneceğini ve çeşitli hastalıkların yayılabileceğini söylüyor.

Araştırmacılar bu tip ihtimallerin filmlerdeki felaket senaryolarına benzediğini, ancak küresel ısınma nedeniyle salgın ihtimalinin her geçen gün arttığını ifade ediyor.

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) verilerine göre, iklim değişikliği hız kesmeden devam ederse 2050’ye kadar 5 milyar kişi sıtmadan etkilenebilir. Ancak güçlü ekonomik büyüme ve sosyal kalkınma bu sayıyı 2 milyarın altına indirebilir.

100 bin yıl önceye dayanan bu ölümcül virüsler, Kuzey Kutup Bölgesi'ndeki uzun yıllar donmuş topraklarda (permafrost) bulunuyor ve bu topraklar son buz devrinden beri ilk defa günümüzde erimeye başlamıştı.