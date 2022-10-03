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    İklim değişikliği deniz seviyelerini yükseltiyor

    Bilim insanları, buzulların erimeye başlamasının neden olduğu deniz seviyelerindeki artışı doğruladı.
    • Haber Merkezi
    • 03.10.2022 - 10:43
    • Güncelleme : 03.10.2022 - 10:59
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    İklim değişikliği deniz seviyelerini yükseltiyor

    Küresel ısınma nedeniyle Dünya'nın ortalama sıcaklıkları sürekli olarak artıyor, bunun sonucunda buzullar yavaş yavaş yok oluyor ve Dünya tehlikeye sürükleniyor.

    Uydu verileri, Grönland'ın buzullarının erimesi nedeniyle deniz seviyesinin yükselmesini öngören iklim modellerini doğruladı.

    Grönland'daki buz tabakaları ve buzullar eridikçe, su küresel okyanuslara dağılıyor ve deniz seviyeleri yükseliyor.

    Los Alamos Ulusal Laboratuvarı'nda akışkanlar dinamiği ve jeofizik alanında araştırmacı olan Sophie Coulson, "Deniz seviyesindeki değişimin bölgesel modellerini doğru bir şekilde tahmin etmek, gelecekteki iklim değişikliğinin etkilerini anlamak ve tehlikeleri tahmin etmek için kesinlikle çok önemli." dedi.

    iklim

    Coulson'a göre, erime devam ettikçe ve su küresel okyanuslar etrafında yeniden dağıtıldıkça, deniz seviyesi eşit şekilde yükselmiyor.

    Her buzul ve buz tabakası benzersiz bir deniz seviyesi değişimi modeline sahip ve bu modeller deniz seviyesindeki parmak izleri olarak biliniyor.

    Ancak yarım yüzyılı aşkın araştırmaya rağmen, bu parmak izleri hiçbir zaman kesin olarak tespit edilmemişti.

    Önceki tahminleri doğruluyor

    Yeni çalışma, deniz seviyesi değişiminin jeofizik tahminlerinin doğruluğunu teyit ediyor ve önümüzdeki on yıllar ve yüz yıl boyunca deniz seviyesinin yükselmesi tahminlerini doğruluyor.


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