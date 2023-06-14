İklim değişikliği, zürafaların yaşamını tehdit ediyor Yeni bir araştırma, iklim değişikliği kaynaklı aşırı yağmurlar ve insan faaliyetlerinin, zürafaların yaşamlarını tehdit ettiğini ortaya koydu.

AA

Küresel ısınma nedeniyle Dünya'nın ortalama sıcaklıkları sürekli olarak artıyor, bunun sonucunda buzullar yavaş yavaş yok oluyor ve Dünya tehlikeye sürükleniyor.

Yeni bir araştırma, iklim değişikliği kaynaklı aşırı yağmurlar ve insan faaliyetlerinin, zürafaların yaşamlarını tehdit ettiğini ortaya koydu.

ilk olarak Tanzanya'nın kısa süreli yağmurları, uzun süreli yağmurları, kurak mevsimlerdeki yerel yağışları, bitki örtüsü ve genel sıcaklığı hakkında yaklaşık 20 yıllık veri toplandı.

Zürafaların yaşamları takip edildi

Söz konusu 20 yılın son 8 yılında, Tanzanya’nın Tarangire bölgesindeki her yaştan ve cinsiyetten 2 bin 385 zürafanın yaşamı da takip edildi.

Araştırmacılar, iklim değişikliği, sıcaklık, yağış ve bitki örtüsündeki değişikliklerle insan faaliyetlerinin zürafaların hayatta kalması üzerindeki etkilerini ölçtü.

Zürafaların hayatta kalma olasılığının yağışlı mevsimlerde azaldığını gören araştırmacılar, bunu ise bu mevsimlerde parazitlerde ve hastalıklardaki artışa bağladı.

Araştırmacılar, kısa süreli yağmurlar ve daha yoğun yağışlar da dahil olmak üzere Doğu Afrika'daki iklim değişikliklerinin, zürafaların varlığını tehdit edeceği sonucuna vardıklarını belirterek, bu nedenle verimli arazi kullanımı ve kaçak avlanmanın önlenmesinin zürafaların korunması için gerekli olduğunu vurguladı.