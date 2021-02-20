İletişim Başkanlığı, sosyal medya yalanlarıyla mücadele için platform hazırladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, yakında faaliyete geçecek platformla ilgili açıklama yaptı.

İletişim Başkanlığı, sosyal medya yalanlarıyla mücadele için yeni nesil doğrulama platformunu hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Başkanlık, sosyal medyada yayılan haber ve bilgilerin gerçek olup olmadığını "DOĞRU MU?" adlı yeni nesil doğrulama platformuyla ortaya koyacak. Platforma, iOS ve Android marketlerden ulaşılabilecek.

SOSYAL MEDYADA YAYILAN HABERLERİN DOĞRULUĞU KONTROL EDİLECEK

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yaptığı açıklamada, uzun süredir çalışmalarını yürüttükleri "DOĞRU MU?" platformunun sosyal medyada yayılan haber ve bilgilerin gerçek olup olmadığını öğrenme ihtiyacını karşılamak amacıyla tasarlandığını belirtti.

"HAKİKAT MÜCADELEMİZİN GÜÇLÜ AYGITLARINDAN BİRİ OLACAK"

Platformun test aşamasında olduğunu vurgulayan Altun, "Çok ama çok yakında yayına geçecek bu platform, hakikat mücadelemizin güçlü aygıtlarından biri olacak." ifadelerini kullandı.