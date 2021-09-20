İlk 6 ayda mobil oyunlara haftada 1,7 milyar dolar harcandı

App Annie, 2021 yılında mobil oyunlara yapılan harcamaların ve kullanıcıların oyunda geçirdikleri sürelerin raporlarını yayınladı.

Koronavirüs nedeniyle milyonlarca insanın evlerine kapanması, bilgisayar ve telefon kullanımını oldukça artırdı. Özellikle salgın döneminde video oyunlarına yönelenlerin sayısında ciddi artışlar yaşandı.

App Annie, 2021 yılının ilk 6 ayında mobil oyunlara yapılan harcamaların ve kullanıcıların oyunda geçirdikleri sürelerin nabzını tuttu.

MOBİL OYUNLARA HAFTADA 1,7 MİLYAR DOLAR HARCANIYOR

Yayınlanan rapora göre tüketiciler, 2021’in ilk yarısında mobil oyunlara haftada 1,7 milyar dolar tutarında harcama yaptı.

Bu rakamın, pandemi öncesindeki seviyelere kıyasla yüzde 40 daha yüksek olması dikkat çekti. Raporda, kullanıcıların oyunda geçirdikleri süre ise 7,1 milyar saat olarak yer aldı.

Rapor; App Store ve Google Play Store’daki verilerden elde edilirken, bu yılın ilk yarısında dünya genelinde yaklaşık 72,5 milyar mobil uygulama indirildiği açıklandı. Bu sayı, geçen yılın aynı döneminde 71,3 milyardı.