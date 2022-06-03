İlk çeyrekte en çok akıllı saat satan markalar

İlk çeyrekte en çok akıllı saat satan markalar

Counterpoint Research tarafından yapılan pazar araştırmasına göre, ilk çeyrekte en çok akıllı telefon satan markalar belli oldu.

Son yıllarda oldukça popüler hale gelen giyilebilir teknolojilere öncülük eden akıllı saatler, özellikle sağlık ve spor takibi konularında öne çıkıyor.

Her ne kadar koronavirüs nedeniyle şu anda birçok piyasada durgunluk yaşansa da akıllı saat pazarı, 2022'nin ilk çeyreğinde yüzde 13'lük bir yıllık büyüme kaydetti.

Counterpoint Research tarafından hazırlanan rapora göre Apple, akıllı saat pazarındaki liderliğini ilk çeyrekte de sürdürdü.

Akıllı saat pazarında lider Apple

Apple, yüzde 36.1'lik pazar payıyla akıllı saat sektöründe açık ara lider konumda bulunuyor. Samsung ise, özellikle Galaxy Watch 4 serisinin önceki serilere göre çok daha fazla ilgi görmesi sayesinde pazar payını yüzde 10.1 seviyelerine çıkartarak ikinci sırada yer aldı.





2020'de yayınlanan bir rapora göre, 2018'de tahmini 43.87 milyon adet sevkiyat gerçekleştiren akıllı saat pazarı, 2024 yılında 108.91 milyon adet sevkiyata kadar çıkacak.

Bu büyük büyümenin ise sağlık ve fitness yönetimi için artan taleplerden kaynaklandığı belirtiliyor. Ayrıca sağlık odaklı akıllı saatlerin de önümüzdeki yıllarda pazara öncülük etmesi bekleniyor.