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İlk çeyrekte en çok indirilen mobil uygulamalar
Uygulama istatistiklerini takip eden araştırma şirketi Sensor Tower, ilk çeyrekte en çok indirilen mobil uygulamaları açıkladı.
- Haber Merkezi
- 04.05.2022 - 17:44
Koronavirüs nedeniyle milyonlarca insanın evlerine kapanması, bilgisayar ve telefon kullanımını oldukça artırdı. Özellikle salgın döneminde sosyal medya platformlarına olan ilgi zirve yaptı.
Uygulama istatistiklerini takip eden araştırma şirketi Sensor Tower'ın, 2022 ilk çeyrek raporu açıklandı.
Şirketin raporuna göre, ilk çeyrekte en çok indirilen uygulamalar listesinde zirvede TikTok yer alıyor.
Dünya çapında uygulama yüklemeleri App Store ve Google Play'de yaklaşık 37 milyara ulaştı. TikTok, toplamda ise 3.5 milyardan fazla indirildi.
İlk çeyrekte en çok indirilen 10 mobil uygulama
- TikTok
- Telegram
- Shopee
- Snapchat
- Messenger
- CapCut
- Spotify