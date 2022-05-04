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İlk çeyrekte en çok indirilen mobil uygulamalar

İlk çeyrekte en çok indirilen mobil uygulamalar

Uygulama istatistiklerini takip eden araştırma şirketi Sensor Tower, ilk çeyrekte en çok indirilen mobil uygulamaları açıkladı.