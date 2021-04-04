İlk çeyrekte en hızlı büyüyen mobil uygulama Signal oldu

İlk çeyrekte en hızlı büyüyen mobil uygulama Signal oldu

Signal, yılın ilk çeyreğinde hem indirmeler hem de aylık aktif kullanıcı sayısı olarak en hızlı büyüyen uygulama olmayı başardı.

WhatsApp'ın, kullanıcı verilerini Facebook ile paylaşacağını duyurması ve kullanıcıları bunu kabul etmeye mecbur bırakması, 2021'in lk aylarına damga vurmuştu.

Şirket, her ne kadar yeni gizlilik ilkelerini ertelese de milyonlarca kullanıcı WhatsApp'tan ayrılarak Telegram ve Signal gibi diğer anlık mesajlaşma uygulamalarına yönelmişti.

WhatsApp'tan yaşanan büyük göç, en çok da Signal uygulamasına yaradı. Özellikle Elon Musk'ın tavsiye etmesiyle bir anda ilk sıralara doğru tırmanan Signal, ilk çeyrekte rekor kırdı.

EN HIZLI BÜYÜYEN UYGULAMA OLDU

Sahip olduğu kullanıcı odaklı politikalarıyla yoğun ilgi gören Signal, yılın ilk çeyreğinde hem indirmeler hem de aylık aktif kullanıcı sayısı olarak en hızlı büyüyen uygulama oldu.

Gizlilik odaklı uygulama, popüler olduktan sonra kullanıcı kaybetmemek için yeni adımlar attı.

İlk önce çökme sorunlarını tamamen ortadan kaldırmak için sunucularına takviye yapan uygulama, video görüşmelerindeki kişi sayısını da artırmıştı.

SIGNAL NELER SUNUYOR

Signal, kendini tam olarak gizliliğe odaklanmış bir anlık mesajlaşma uygulaması olarak tanımlıyor. Uygulamadaki mesajlar, tıpkı WhatsApp'ta olduğu gibi uçtan uca şifreleme yöntemiyle korunuyor.

Kullanımı tamamen ücretsiz olan Signal'i güvenli yapan bir diğer unsur ise tamamen açık kaynak kodlu olması. Aynı zamanda uygulama, mesajlarınıza ve diğer görüşmelerinize herhangi bir erişim izni istemiyor.

WhatsApp'ın sunduğu özelliklerin tamamını bünyesinde barındıran Signal, Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey gibi ünlü isimler tarafından da tercih ediliyor.