İlk çeyrekte katlanabilir telefon satışları 2 milyonu aştı

Katlanabilir akıllı telefon pazarında Samsung açık ara liderliğini sürdürürken, ilk çeyrekte satışlar 2.2 milyon seviyesinde gerçekleşti.

Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, Galaxy Fold ile birlikte ilk defa katlanabilir telefon pazarına girmiş ve pazardaki yarışı başlatmıştı.

Daha sonra ise birçok üretici, kendi katlanabilir modellerini piyasaya sürmeye başlamıştı.

Katlanabilir modellerin fiyatları ilk başta oldukça yüksek olsa da daha sonra fiyatlar yavaş yavaş geriye çekildi. Bu da telefonlara olan ilgiyi artırdı.

İlk çeyrekte satışlarda ciddi artış var

Yapılan pazar araştırmasına göre yılın ilk çeyreğinde 2.22 milyon katlanabilir akıllı telefon satışı oldu. Önceki çeyreğe göre bir miktar düşüş olsa da geçen yıl aynı döneme göre yüzde 571 gibi ciddi bir artış söz konusu.

Pazarın lideri Samsung

Pazarda Galaxy Z Flip3 modeli, yüzde 51 ile en çok satan model olarak göze çarpıyor. Samsung, yüzde 74'lük pay ile açık ara lider durumda.

Huawei ise katlanabilir telefon pazarından yüzde 20 pay alarak ikinci sırada yer alıyor. Kalan pay ise Xiaomi, Oppo ve Vivo gibi Çinli markalar arasında paylaşılıyor.

Öte yandan analistler, yıl sonuna kadar katlanabilir telefon satışlarının 16 milyon adede ulaşmasını bekliyor

Canalys tarafından yapılan pazar araştırmasına göre, katlanabilir akıllı telefonlar 2021 yılında 8.9 milyon adet satmıştı.