İlk çeyrekte NFT satışları 1 milyar doları aştı

Son aylarda popüler hale gelen NFT ile şifrelenmiş dijital eser satışları, ilk çeyrekte 1 milyar doları aşarak rekor kırdı.

Türkçe karşılığı "değiştirilemez token" olan non-fungible token (NFT), blockchain ağı üzerinde şifrelenmiş, bir eşi daha olmayan token anlamına geliyor. Bu teknoloji, son haftalarda oldukça popüler hale geldi.

Yapılan araştırmalara göre, yılın ilk çeyreğinde NFT satışları 1 milyar doları geride bıraktı. Ayrıca Ethereum ağında toplamda 675 milyon dolar civarında satışlar yapıldı.

Uzmanlar, NFT satışlarının önümüzdeki aylarda da artarak devam edeceği görüşünde birleşiyor.

NFT NEDİR

"Değiştirilemez token" anlamına gelen (NFT), blockchain ağı üzerinde şifrelenmiş, bir eşi daha olmayan varlıklara deniyor.

Normal coin ve token kavramından farklı biçimde çalışan NFT; benzersiz, değiştirilemez, orijinalliği ve mülkiyet hakkı sahibine ait olan bir varlıktır.

NFT'ler, birbirlerinin yerine geçemeyecek orijinallikte ve farklı değerlerde üretilirler.

Eşsiz tokenler (NFT) genellikle koleksiyon, dijital sahiplik ve mülkiyet hakları alanında tercih ediliyor. Ayrıca kripto sanat eserleri, dijital koleksiyon ürünleri ve çevrimiçi oyunlarda yer alan eşsiz dijital öğeler gibi çeşitli alanlarda da NFT kullanılıyor.

Geçtiğimiz günlerde Twitter CEO'su Jack Dorsey'in 2006 yılında kendi platformunda paylaştığı "twttr'ımı kuruyorum" şeklindeki ilk tweet'i NFT olarak şifrelenmiş ve 2.9 milyon dolara satılmıştı.