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    İlk çeyrekte veri ihlalleri yüzde 14 arttı

    2022’nin ilk çeyreğinde açıklanan veri ihlallerinin sayısı geçen yılın ilk çeyreğine kıyasla yüzde 14 artış gösterdi.
    • 11.06.2022 - 09:47
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    İlk çeyrekte veri ihlalleri yüzde 14 arttı

    Son yıllarda kötü niyetli kişiler tarafından gerçekleştirilen veri ihlalleri, dünya genelindeki birçok kullanıcıyı etkiliyor. Ülkemizde de bu ihlallerden etkilenen insan sayısı bir hayli fazla.

    Kimlik Hırsızlığı Kaynak Merkezi’nin (ITRC) son raporuna göre, 2022’nin ilk çeyreğinde kamuya açıklanan veri ihlallerinin sayısı, 2021’in aynı dönemine göre yüzde 14 artış gösterdi.

    Yaşanan artış, siber saldırganların ilerleyen dönemlerde de bireylerin gizliliklerini ve maddi varlıklarını tehdit etmeye devam edeceğine işaret ediyor.

    DHA'nın aktardığına göre, Laykon Bilişim Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, tüm internet kullanıcılarının bir veri ihlali kurbanı olabilecekleri konusunda bilinçlenmesi gerektiğini söyledi.

    Akkoyunlu, teknolojik gelişmelerin faydalı getirilerinin yanında saldırıların kalitesini de geliştirmeye olanak sağladığını vurguladı.

    veri ihlalli

    "İnternet kişisel veriler için ciddi risk"

    Teknolojideki hızlı gelişmelerin ve yeniliklerin küresel çapta milyonlarca kişinin çevrimiçi ortamda var olduğu bir dünya düzeni yarattığını söyleyen Akkoyunlu, “Yeni düzende internet, kullanıcılara birçok rahatlık ve kolaylık sağlasa da özellikle kişisel veriler için ciddi risk oluşturuyor.

    Kimlik Hırsızlığı Kaynak Merkezi’nin (ITRC) son raporunda açıklanan 2022’nin ilk çeyreğinde gerçekleşen veri ihlallerinin bir önceki yıla kıyasla yüzde 14 artış gösterdiği bilgisi, gelişen teknolojilerin saldırganların da tekniklerini geliştirmesine olanak sağladığının bir kanıtı niteliği taşıyor.

    İnternete olan erişimin her geçen gün artması, siber suçların artışında büyük rol oynuyor.” dedi.


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