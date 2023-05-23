İlk kez ABD'yi geçti! Çin, 2022'de bilim yayınlarına en fazla katkı sağlayan ülke oldu Çin'in 2022'de dünyanın en saygın bilim dergilerini bir araya getiren yayın ağına en fazla "tekil katkı" yapan ülke olduğu açıklandı.

AA Çin, geçtiğimiz yıl boyunca, aynı ülkeden bir veya birden çok araştırmacıların imzasıyla yayınlanan makalelerde, 19 bin 373 makaleyle en fazla "tekil katkı" sağlayan ülke konumunda bulunuyor.. Dünyanın önde gelen 82 bilim dergisini kataloğunda toplayan endekste Çin ilk kez "tekil katkı" bakımından ABD'yi geçti. ABD, 17 bin 610 makaleyle tekil katkılarda ikinci sırada yer aldı. Çin, endekste doğa bilimleri kategorisinde yeryüzü bilimleri ve çevre bilimlerinde ilk kez ABD'yi geride bırakırken, yalnızca yaşam bilimlerinde gerisinde kaldı. Çin'in makale sayısı, endeksin kataloğunun tutulmaya başlandığı 2014'ten itibaren istikrarlı şekilde artarken, ABD'nin katkılarının 2020'den itibaren azaldığı görüldü. Küresel bilimde dengeler değişiyor Bilimsel performansın farklı ölçümleri, küresel bilime en fazla katkı sağlayan ülkeler arasında Çin'in etkisinin giderek arttığını gösteriyor. ABD Ulusal Bilim Vakfı, 2018'de yayınladığı raporda Çin'in dünyada en fazla bilimsel makale yayınlayan ülke olduğunu ortaya koymuştu.