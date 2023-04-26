İMECE uydusundan ilk görüntü bu hafta alınacak TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Türkiye'nin metre altı çözünürlüğe sahip yerli ve milli ilk gözlem uydusu İMECE'den bu hafta görüntü alınmasının beklendiğini açıkladı.

AA

Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydusu İMECE, geçtiğimiz günlerde uzaya fırlatılmış ve uydudan ilk sinyaller alınmıştı.

680 kilometre irtifada güneşe eş zamanlı yörüngede konumlanacak İMECE, tasarım görev ömrü olan 5 yıl boyunca, hedef teşhis, tespit, doğal afet, tarımsal uygulamalar gibi birçok alanda ülkeye hizmet verecek ve dünyanın her yerinden görüntü elde edebilecek.

İlk görüntü bu hafta alınacak

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Türkiye'nin metre altı çözünürlüğe sahip yerli ve milli ilk gözlem uydusu İMECE'den bu hafta görüntü alınmasının beklendiğini açıkladı ve şu ifadeleri kullandı:

Arkadaşlarımız şu an görüntü alma noktasında. İnşallah en kısa sürede yani bu hafta bekliyoruz görüntü almalarını ama bu konuda da temkinliyiz. Yani alacağımız görüntüyü kamuoyuyla paylaşacağımız için kaliteli, çözünürlüğü yüksek olan bir görüntümüz olacak.



Ben bunu da yine ülkemizin gelişimi için çok kıymetli görüyorum. Yani biz sadece artık bu teknolojiyi kullanan değil aynı zamanda tüm bileşenleriyle birlikte üreten, aynı zamanda da bunu ihraç etme potansiyelini oluşturan bir ülkeyiz; hem bileşen olarak hem de sistem platform olarak.

Sırada Türksat 6A var

Mandal, TÜBİTAK Uzay'ın çalışmalarını sürdürdüğünü, bir sonraki heyecanlarının ise TÜRKSAT 6A haberleşme uyduları olduğunu bildirdi.

Bu yılın sonu veya 2024'ün başında yine yerli ve milli haberleşme uydusunu yörüngesine göndereceklerini dile getiren Mandal, şöyle konuştu:

Onun sonrasında yine çok yakın zamanda duyuracağız astronot projemizi ve ilk Türk astronotunun uzaydaki yapacağı görevi... Yine Ay'a sert iniş projemiz 2024 yılında. Yani kendi aracımızla Ay'a gideceğiz ve oraya sert iniş yapacağız. 2028 yılında inşallah Ay'a yumuşak iniş yapacağız.

Mandal, Türkiye'nin başka bir ülkeden hizmet almak yerine kendi uydu fırlatma altyapısının bulunmasını da hedeflediklerini sözlerine ekledi.