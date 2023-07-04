Ingenuity Mars helikopteri ile 63 gün sonra bağlantı kuruldu Mars'taki Perseverance aracında bulunan mini helikopter Ingenuity, 63 günlük sessizliğinin ardından NASA'yla iletişime geçti.

AA & Ensonhaber

NASA tarafından 30 Temmuz 2020 tarihinde fırlatılan Perseverance aracı, 7 ay süren yolculuğun ardından 18 Şubat 2021'de Mars'a inmişti. Araç, üzerine yerleştirilmiş Ingenuity isimli mini helikopteri de daha sonra yüzeye yerleştirmişti.

Helikopterin ilk uçuşunu geçen yıl nisan ayında gerçekleştiren NASA, o tarihten bu yana hava aracını birçok kez yerden kaldırdı.

Ingenuity ile yeniden bağlantı kuruldu

Ingenuity, 63 günlük sessizliğinin ardından NASA'yla iletişime geçti.

Perseverance'ın ulaşmasının haftalar süreceği yerlerin keşfedilmesi için uçuşlar yapan mini helikopterin, 26 Nisan'da 52. uçuşunu yaptığı esnada görev kontrol ekibiyle kesilen bağlantısı, 28 Haziran'da yeniden kuruldu.

Başka bir gezegendeki ilk hava aracı olan Ingenuity'nin güvenli iniş yapıp yapmadığı henüz teyit edilememesine rağmen halen çalıştığının ve nerede olduğunun belirlendiği açıklandı.

Ingenuity'nin, NASA'yla tüm iletişiminin Perseverance üzerinden sağlandığı ve iki araç arasına bir tepenin girmesi nedeniyle iletişimin kesileceğinin önceden tahmin edildiği belirtildi.

Ingenuity'nin, iletişimin tekrar sağlanmasıyla 26 Nisan'daki 139 saniye süren 363 metrelik son uçuşa ait verileri de içeren son mesajlarını Dünya'ya ilettiği kaydedildi.