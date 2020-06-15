İngiliz çift, drone'lar sayesinde 250 bin dolar kazandı

İngiltere'deki bir havaalanında izinsiz uçurulan drone'lar, bir çiftin 250 bin dolar tazminat almasına yol açtı.

2018'in aralık ayında; İngiltere'de bulunan ve dünyanın en işlek havaalanlarından biri olan Gatwick havaalanında izinsiz uçurulan drone'lar büyük panik yaratmış ve biz de bu haberi sizlerle paylaşmıştık.

Olay esnasında çok hızlı hareket eden yetkililer, tüm kalkışları askıya almış ve gelen uçuşları bölgedeki diğer havaalanlarına yönlendirmişti.

Üç gün boyunca aralıklarla yeniden ortaya çıkan casus drone'lar, yaklaşık 33 saat boyunca pistin kapalı kalmasına ve 120 bin yolcunun uçuşunun iptal edilmesine yol açtı.

Basit bir drone uçuşunun havaalanına toplam maliyeti ise 62 milyon doları buldu. Bu olay her ne kadar 62 milyon dolar zarara neden olsa da İngiliz bir çiftin 250 bin dolar kazanmasını sağladı.

Gelin İngiliz çiftin 250 bin dolar tazminat kazanmasının ardında yatan hikayeye göz atalım.

POLİS CASUS DRONE'LARIN PEŞİNE DÜŞTÜ

Polis, havaalanı çevresinde yasa dışı olarak drone uçuran kişilerin peşine düştü. Olaydan yaklaşık 12 gün sonra, havaalanına yakın bir yerde yaşayan Paul ve Elaine Gait çiftinin evine baskın düzenlendi.

Üç gün boyunca sorgu altında kalan çiftin fotoğrafları ve isimleri de ulusal ve yerel basında sık sık yer aldı. Ayrıca birçok basın kuruluşu, İngiliz çifti tüm uçuşları mahvetmekle suçladı.

Daha sonra yapılan çalışmalarda, çiftin hiç drone'a sahip olmadığı ve olay esnasında çalıştıkları tespit edildi.

Paul ve Elaine çifti serbest bırakıldıktan sonra, yaşanan süreçte sık sık özel hayatlarının ihlal edildiğini ve haksız yere suçlandıklarını belirterek polise tazminat davası açtı.

POLİS, İNGİLİZ ÇİFTLE ANLAŞTI

Ancak polis, davadan ayrı olarak Paul ve Elaine ile anlaşma yoluna gitti. Polis merkezi, yaşadıklarından ötürü İngiliz çiftten özür diledi ve toplamda 200 bin sterlin (yaklaşık 250 bin dolar) tazminat ödemeyi kabul etti.

Sussex Emniyet Müdür yardımcısı David Miller, çiftin yaşadığı deneyim için çok üzgün olduklarını belirterek, "Ne yazık ki polis; kamu adına görevini yerine getirdiğinde, bazen masum insanlar da gerekli polis soruşturmalarının bir parçası olarak tutuklanabiliyor. Ancak bu tutuklamanın daha farklı şekilde yapılması gerekirdi. Çifte tazminat ve yasal masraflar ödemeyi kabul ediyoruz." dedi.