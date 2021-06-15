İngiliz denetim kurumundan Apple ve Google’a inceleme

Bir yıldan uzun sürmesi beklenen inceleme kapsamında, Apple ve Google'ın rekabet gücü mercek altına alınacak.

İngiltere Rekabet ve Piyasalar Otoritesi (CMA), Apple ve Google'a karşı harekete geçti.

CMA, iki şirketin cep telefonu pazarındaki yüksek paylarına ilişkin inceleme başlattı.

"PAZAR ARAŞTIRMASI BAŞLATTIK"

CMA’dan yapılan yazılı açıklamada, "Şirketlerin bir dizi alanda rekabeti etkileyebilecek pazar gücüne sahip olup olmadıklarına yakından bakmak için Apple ve Google'ın mobil ekosistemlerine yönelik bir pazar araştırması başlattık." ifadelerine yer verildi.

İşletim sistemleri Android ve iOS ve internet tarayıcıları Safari ve Chrome’un da işleyişlerinin inceleneceği belirtilen açıklamada, Apple ve Google’a ilişkin incelemenin bir yıldan uzun sürmesinin beklenmediği kaydedildi.

2,8 MİLYAR STERLİN GELİR, 240 BİN İSTİHDAM

Google'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, şirketin Android ekosistemi üzerinden İngiltere’de yaklaşık 2,8 milyar sterlin seviyesinde bir gelir yarattığı ve yaklaşık 240 bin kişilik istihdam sağladığı bildirildi.