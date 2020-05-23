İngiliz devi Rolls Royce, 9 bin kişiyi işten çıkarıyor

İngiliz devi uçak motoru üreticisi Rolls-Royce, koronavirüs nedeniyle 9 bin kişiyi işten çıkaracağını açıkladı.

Koronavirüs nedeniyle birçok şirket üretime ara vermek zorunda kalmıştı. Dünyanın dört bir yanından gelen yeni haberler, salgının şirketler üzerindeki ciddi etkisini gözler önüne seriyor.

İngiliz devi uçak motoru üreticisi Rolls-Royce, 9 bin kişiyi işten çıkaracağını açıkladı. Şirket, ayrıca salgından sonra normale dönmenin birkaç yıl alabileceğini belirtti.

Şirket, iş gücünün yaklaşık beşte birinin azaltılmasının esas olarak sivil havacılık bölümünü etkileyeceğini söyledi.

Dünya çapında 52 binden fazla çalışanı bulunan motor üreticisinin, en çok işçiyi İngiltere'den çıkarması bekleniyor.





Hava yolculuğu, koronavirüs dünyaya yayılmaya başladığından ve birçok havayolunun iş kesintileri açıkladığından beri sanal bir duruşa zemin hazırladı.

Şirket, iş kayıplarının yanı sıra, tesisleri ve mülkleri gibi alanlarda maliyetleri düşüreceğini söyledi. Toplamda ise 1,3 milyar sterlin maliyet tasarrufu yapılması bekleniyor.