İngiliz istihbarat teşkilatından yapay zeka uyarısı İngiltere istihbarat teşkilatı, yapay zekâ sohbet robotlarının oluşturdukları tehlikelere karşı uyarılarda bulundu.

ChatGPT, henüz test aşamasında olmasına rağmen yetenekleri ile bütün dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Hatta ChatGPT'nin, Google'ın yerini alacağı söyleniyor.

OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, neredeyse her şeyi bilen kişisel bir öğretmen gibi birçok soruya doğal yanıtlar verebiliyor.

ChatGPT, ocak ayında 100 milyon kullanıcı barajını aştı. Son zamanlarda ChatGPT benzeri bazı sohbet botları da hayatımıza girdi.

İngiltere'den sohbet botu uyarısı

İngiltere istihbarat teşkilatı, yapay zekâ sohbet robotlarının oluşturdukları tehlikelere karşı uyarılarda bulundu.

İngiltere Ulusal Siber Güvenlik Merkezi, ChatGPT gibi chatbotların potansiyel risklerini vurgulayarak, büyük dil modellerinin (LLM) etkileyici olsalar da sihirli bir araç olmadıkları, yapay genel zeka seviyesine ulaşmamış oldukları ve ciddi kusurlar barındırdıkları belirtiliyor.

ChatGPT veya Bing gibi sohbet araçlarında yapılan tüm sorgular, bir veri olarak OpenAI’ın sunucularına gidiyor ve hangi bilgilerin verildiğine dikkat edilmesi gerekiyor.

Amazon ve JPMorgan gibi şirketler, özellikle hassas bilgilerin sızabileceği endişesiyle çalışanlarına ChatGPT kullanmamalarını istiyor.

Ayrıca, yapay zekâ destekli botların, siber suç faaliyetlerini daha da geliştirme olasılığı da bulunuyor.