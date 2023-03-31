İngiliz şirket Virgin Orbit, tüm uzay çalışmalarını durdurdu Virgin Orbit, finansal nedenlerden dolayı uzay operasyonlarını tamamen durdurduğunu açıkladı.

ensonhaber.com

Son dönemde oldukça hızlanan uzay görevleri ile birlikte, bu alanda çalışan şirketlerin sayısında da artış yaşanıyor.

İngiliz girişimci Sir Richard Branson tarafından kurulan Virgin Orbit de bu şirketlerden bir tanesi.

Şirket, Boeing 747 uçağından LauncherOne isimli roketi fırlatarak yörüngeye uydular gönderiyor.

Tüm çalışmalar iptal edildi

Virgin Orbit, finansal nedenlerden dolayı uzay operasyonlarını tamamen durdurduğunu açıkladı.

Virgin Orbit CEO’su Dan Hart, yaptığı açıklamada, şirketi kurtaracak bir finansman sağlanamadığını ve yakın gelecekte tüm faaliyetlerin durdurulacağını söyledi.

Virgin Orbit, Cosmic Girl olarak adlandırılan modifiye edilmiş bir Boeing 747 uçağının altına yerleştirilmiş bir uydu fırlatma sistemi olan LauncherOne'ı geliştirmek ve ticarileştirmek amacıyla 2017 yılında kurulmuştu.

LauncherOne roketi, 500 kilogram ve altında ağırlığa sahip mini uyduları taşımak üzere geliştirildiğinden, SpaceX'in yaptığı gibi daha büyük görevlerde kullanılamıyor.

Bununla birlikte, şirketin "Cosmic Girl" ismini verdiği Boeing 747 uçağı, herhangi bir havaalanından kalkış yapabildiği için, roket fırlatma tesislerine olan ihtiyacı ortadan kaldırıyor.

Virgin Group'un kurucusu Sir Richard Branson, geçtiğimiz aylarda batmakta olan uzay şirketine 55 milyon dolardan fazla para aktarmıştı.