İngiliz yetkililer uyardı: Yapay zeka zihin okuyabilir İngiliz yetkililer, gelişen teknolojiyle, yapay zekanın zihin okuyarak, kişinin düşüncelerine erişebileceği uyarısında bulundu.

AA & Ensonhaber

Son zamanlarda yapay zeka teknolojilerine ilgi oldukça arttı. Ancak bu durum, bazı endişeleri de beraberinde getirdi.

İngiliz yetkililer, gelişen teknolojiyle, yapay zekanın zihin okuyarak, kişinin düşüncelerine erişebileceği uyarısında bulundu.

İngiltere'deki Bilgi Komisyonu Ofisi (ICO), doğru kullanılmadığı takdirde teknolojinin, kişinin şahsi düşüncelerine erişebileceği konusunda uyararak, özellikle işe uygunluk ve ruh sağlığı değerlendirmelerinde nöroteknolojinin kullanılmasıyla, kişilerin zihinsel yeterliliklerine göre çeşitli ayrımcılıklara maruz kalabileceğini dile getirdi.

ICO yetkilisi Stephen Almond, nöroteknolojinin, kişinin kendisinin dahi farkında olmadığı düşüncelerini ortaya çıkarabileceğinden bahsederek, "Düşünceler bir kez açığa çıktığında, üzerinde nispeten daha az kontrol sahibi oluyorsunuz." dedi.

İş yerlerinde kullanılacak

Raporda, 4 ila 5 yıl içinde nöroteknolojinin iş yerlerinde üretkenlik, güvenlik ve gelişmeleri takip etmek için işverenler tarafından kullanılabileceği aktarılarak, evlerde de kullanımının yaygınlaşabileceği vurgulandı.

Raporda, nöroteknolojinin kullanımının yaygınlaşmasıyla, iş yerlerinde baret gibi güvenlik ekipmanlarıyla yüksek riskli alanlarda çalışanların odak seviyelerini ya da okullarda öğrencilerin dikkat ve stres seviyelerini ölçmenin mümkün hale geleceği belirtildi.

Gelişen teknolojiyle yapay zekanın kullanılmasının, zihindeki düşünceleri kelimelere ve cümlelere dökebileceğine işaret edilen raporda, bu yolla çeşitli sağlık sorunları nedeniyle konuşamayan hastalara yardımcı olunabileceğine dikkat çekildi.