İngiltere; Amazon, Microsoft ve Google'ı inceleme altına aldı

İngiltere, ülkenin bulut hizmetleri pazarına hakim olan Amazon, Microsoft ve Google'ı inceleme altına aldığını açıkladı.

Son yıllarda dev teknoloji şirketleri, bulut hizmetlerine her zamankinden daha fazla yatırım yapmaya başladı.

İngiltere'deki bulut hizmetleri pazarına ise Amazon, Microsoft ve Google liderlik ediyor. Bu üç şirket, ülkedeki bulut gelirinin yüzde 81'ini elinde bulunduruyor.

İngiltere inceleyecek

İngiltere iletişim düzenleyicisi Ofcom, bulut hizmetlerindeki rekabeti araştıracağını ve Amazon, Google ve Microsoft'u inceleyeceğini duyurdu.

Ofcom, bulut pazarında herhangi bir sorun bulursa politika değişiklikleri önerebileceğini, yaptırım uygulayabileceğini veya rekabet düzenleyicisinden araştırma yapmasını isteyebileceğini söyledi.

Ofcom ayrıca, WhatsApp, FaceTime ve Zoom gibi mesajlaşma hizmetleri ve akıllı hoparlörler dahil olmak üzere diğer dijital pazarları önümüzdeki yıl boyunca da inceleme altına alacağını açıkladı.