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    İngiltere, Apple ve Google'a dava açacak

    İngiltere, rekabet şartlarını zorladığı iddiasıyla Google Play Store ve App Store uygulama mağazalarına soruşturma başlatacak.
    • Haber Merkezi
    • 14.06.2022 - 10:30
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    İngiltere, Apple ve Google'a dava açacak

    İngiltere Rekabet ve Piyasalar Kurumu, Google'ın Play Store ve Apple'ın App Store uygulama mağazaları hakkında soruşturma başlatmayı planlıyor.

    İki şirketin akıllı telefon pazarındaki hakimiyetinden rahatsız olan İngiltere, rekabeti zorlaştırdığı iddiasıyla dava açmaya hazırlanıyor.

    "İngiliz rakiplerinin önüne geçiyorlar"

    Rekabet ve Piyasalar Kurumu CEO’su Andrea Coscelli, Apple ve Google’ın tüm kartları elinde bulundurduğunu söyleyerek, "Her iki şirketin hizmetleri ve ürünleri ne kadar iyi olursa olsun, mobil sektörde rakiplerinin önüne geçiyorlar ve İngiliz teknoloji sektörünü geride bırakarak seçenek bırakmıyorlar." dedi.

    İngiltere, Google’ın kullanıcıları ve web geliştiricilerini yenilik ve diğer seçeneklerden mahrum ettiğini, Apple’ın ise cihazlarındaki rakip uygulama mağazalarını yasakladığını ve hizmetlere erişmenin diğer yollarını engellediğini  belirtiyor.

    İngiltere, Apple ve Google a dava açacak #1

    Apple ve Google iddialara yanıt verdi

    Apple, bahsi geçen konulara katılmadıklarını dile getirirken, Google ise Android işletim sisteminin herkese diğer tüm platformlardan daha fazla seçenek sunduğunu söyledi.

    Öte yandan her iki şirket, İngiltere Rekabet ve Piyasalar Kurumu'yla görüşmelerini sürdürüyor.


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