İngiltere, ChatGPT gibi yapay zeka botları hakkında inceleme başlattı İngiltere'de bir düzenleyici, ChatGPT ve diğer yapay zeka sohbet botları hakkında bir inceleme başlattığını açıkladı.

ChatGPT, henüz test aşamasında olmasına rağmen yetenekleri ile bütün dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, neredeyse her şeyi bilen kişisel bir öğretmen gibi birçok soruya doğal yanıtlar verebiliyor.

ChatGPT, her ne kadar son zamanlarda popüler olsa da bazı tehlikeleri de bulunuyor.

İngiltere'den ChatGPT ve benzer botlara soruşturma

İngiltere'deki bir düzenleyici, metin ve resimler gibi yeni içerik oluşturabilen yapay zeka hakkında endişeler dile getirildikten sonra, ChatGPT ve diğer yapay zeka sohbet botları hakkında inceleme başlattı .

Rekabet ve Piyasa Kurumu (CMA), teknolojiyi kullanan şirketler için rekabet ve tüketiciyi koruma konularını değerlendirecek.

İngiltere'de hükümet, teknolojiye adanmış yeni bir kontrol mekanizması oluşturmak yerine yapay zekayı denetleme sorumluluğunu insan hakları, sağlık, güvenlik ve rekabet düzenleyicileri arasında paylaşmayı planlıyor.